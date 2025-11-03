El ciudadano extranjero reportado como desaparecido en el cerro de Monserrate fue encontrado con vida tras tres días de búsqueda. De acuerdo con información preliminar, las unidades de rescate le brindan primeros auxilios en la zona.

El estadounidense Tenzing Namgyal, quien se había extraviado el 1 de noviembre, fue ubicado a las 9:42 de la mañana por el equipo de Bomberos Bogotá – Rescate número uno, bajo el mando del bombero Ronald Méndez. El hallazgo se produjo entre el río San Francisco y Vicachá, a la altura de la segunda compuerta.

Según las autoridades, el hombre presentaba agotamiento, deshidratación e hipotermia, por lo que recibió atención inmediata mientras se coordinan los protocolos para su traslado y valoración médica completa.

El operativo de búsqueda inició la noche del sábado, luego de que se reportara su desaparición tras salir solo a realizar senderismo sin regresar a su hospedaje. Las labores continuaron durante el fin de semana y desde primeras horas de la mañana de hoy, con barridos en zonas montañosas, áreas boscosas y puntos del sendero.

En las jornadas de búsqueda participaron Bomberos Oficiales de Bogotá, la Alcaldía Local de La Candelaria, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Salud, el Idiger, la Defensa Civil, Ponalsar, la Policía Cívica, Carabineros, Policía de Turismo y guardabosques de la Empresa de Acueducto.

Recomendaciones para senderistas

El capitán Ciprián Bohórquez, Oficial de Inspección de Bomberos Bogotá, hizo un llamado a turistas y ciudadanos a usar rutas autorizadas y acompañadas. “Las recomendaciones son inscribirse en los programas del Instituto de Cultura y Turismo para hacer recorridos en senderos delimitados, con guardabosques y policía”.

Fuente: Sistema Integrado de Información