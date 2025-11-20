Los Bomberos de Cundinamarca confirmaron el hallazgo del cuerpo de una de las mujeres que se encontraban desaparecidas tras la creciente súbita registrada el pasado lunes, 17 de noviembre, en la vía que conduce al municipio de Tibacuy.

El cuerpo fue encontrado a pocos kilómetros del Club del Bosque, en el río que atraviesa la zona de Las Granjas. Este punto era crucial en las labores de búsqueda debido al fuerte aumento del caudal.

La Identidad de la Víctima

Según el informe preliminar del Cuerpo de Bomberos, la víctima corresponde a la menor de 16 años identificada como Sofía Villota Escandón. Las autoridades bomberiles anunciaron que, en las próximas horas, el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal (CTI) hará presencia en el lugar para realizar el levantamiento y las diligencias judiciales.

Búsqueda Continúa por Dos Familiares

Con este hallazgo, el proceso de búsqueda se concentra en ubicar a las otras dos personas desaparecidas, también miembros de la misma familia, cuyo rastro se perdió tras la emergencia:

Ana Lucía Villota Escandón (45 años).

Teresa Escandón (65 años).

Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos Cundinamarca, reiteró el compromiso de la institución y el amplio despliegue operativo. La búsqueda se mantiene activa con unidades del Ejército Nacional, el grupo PONALSAR, y cuerpos de bomberos de Silvania y Fusagasugá.

"Continuamos en el proceso de búsqueda de las otras dos personas desaparecidas, un proceso que viene siendo liderado por el Cuerpo de Bomberos del municipio de Silvania, al igual que el apoyo de bomberos de Fusagasugá, personal del grupo especializado, los cuales se encuentran en estas labores importantes en ese sector", señaló Farfán, indicando que las operaciones se concentran entre los ríos El Hato y Chochó.

