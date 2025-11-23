Un fallo definitivo del Consejo de Estado ordenó el traslado de un helipuerto y el cierre de otro punto de aterrizaje en Guatapé, Oriente de Antioquia. La decisión judicial confirma que las operaciones de helicópteros turísticos en la zona vulneran derechos colectivos de los habitantes por el exceso de ruido y por funcionar en áreas prohibidas por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

El fallo establece que se estaba afectando el goce de un ambiente sano, la tranquilidad, la intimidad y la seguridad de residentes en múltiples veredas, incluyendo La Piedra, Bonilla, Palestina, El Morro y otras.

La sentencia impone medidas estrictas a los operadores (Helitours S.A.S. y Helisur S.A.S.) y al municipio: Traslado obligatorio del helipuerto del hotel Los Recuerdos en un plazo de seis meses. La nueva ubicación debe cumplir estrictamente con el POT y las normas de ruido. Si no se concreta el traslado, el helipuerto será clausurado definitivamente.

Otra de las decisiones fue el cierre inmediato del punto de aterrizaje conocido como "La Piedra" debido al impacto sonoro y el deterioro de la tranquilidad.

Otro de los puntos es la restricción horaria temporal: mientras se cumple el traslado, la operación de helicópteros solo podrá realizarse entre 1:00 p.m. y 5:00 p.m.

Igualmente, se ordenó a la Aeronáutica Civil suspender de inmediato cualquier proceso para otorgar el permiso de construcción del helipuerto "La Piedra".

La decisión busca restaurar la tranquilidad de los habitantes, quienes habían denunciado las molestias causadas por el constante sobrevuelo en sus zonas residenciales y turísticas.

Fuente: Alerta Paisa