Icetex abre becas completas para aprender inglés desde casa: últimos días para inscribirse

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) lanzó una nueva convocatoria de becas completas para aprender inglés en modalidad virtual, en alianza con la plataforma internacional Rosetta Stone, con el objetivo de fortalecer el bilingüismo en el país.

La convocatoria, que inició el 29 de octubre de 2025, estará disponible hasta el 15 de diciembre de 2025 antes de la medianoche, o hasta completar el límite de solicitudes establecido por la entidad. En total, se ofrecen 800 cupos para acceder a este programa de formación en inglés.

La iniciativa busca ampliar el acceso a estudios de bilingüismo en distintas regiones de Colombia, a través de una oferta académica flexible que combina sesiones asincrónicas con encuentros sincrónicos semanales. El curso tendrá una duración total de 120 horas, distribuidas en 80 horas de formación académica directa y 40 horas de trabajo autónomo.

Según informó el Icetex, el programa iniciará el 16 de enero de 2026 y finalizará el 15 de julio del mismo año.

