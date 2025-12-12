IDRD abre cursos de natación para todas las edades: así puedes inscribirte

Las actividades lúdicas y recreativas cada vez toman más fuerza en la capital, y el IDRD se prepara para acercarlas a todos los habitantes.

Este diciembre, la iniciativa Bogotá, Mi Casa trae una propuesta que combina deporte, aprendizaje y diversión para toda la familia: clases de natación para personas entre 5 y 75 años. Una oportunidad perfecta para salir de la rutina, aprender nuevas habilidades y disfrutar del agua en un entorno seguro y controlado.

Sumérgete en la natación: diversión y aprendizaje para todas las edades

Durante este ciclo vacacional, los participantes podrán disfrutar de sesiones de aprendizaje, práctica y entretenimiento, guiadas por instructores expertos que garantizarán un ambiente seguro y enfocado en el aprendizaje.

La actividad no solo busca que grandes y chicos mejoren sus técnicas de natación, sino que también vivan una experiencia recreativa que promueva el bienestar y la actividad física.

El programa está diseñado para adaptarse a todos los niveles, desde quienes apenas comienzan a familiarizarse con el agua, hasta quienes buscan perfeccionar sus habilidades. La iniciativa refleja el compromiso de la ciudad por ofrecer espacios deportivos accesibles, fomentando hábitos saludables y fortaleciendo la recreación en la capital.

