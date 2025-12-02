Implicados en asalto a joyería de Bucaramanga no aceptaron cargos imputados por la Fiscalía

Durante el desarrollo de la audiencia la Fiscalía les imputó los delitos de homicidio agravado, hurto calificado en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego a los cinco capturados señalados de participar en el violento asalto a una joyería ocurrido el pasado 29 de noviembre en el Centro Comercial Cabecera Cuarta Etapa de la capital santandereana.

Entre los detalles revelados por el fiscal que lleva el caso se conoció que el atraco, que ocurrió el pasado 29 de noviembre, fue un evento violento que generó una balacera entre los delincuentes y la Policía.

Durante el intento de robo se pretendía sustraer joyas valoradas en aproximadamente 900 millones de pesos. Las circunstancias del atraco, que incluyeron tácticas de engaño por parte de los delincuentes, han llevado a las autoridades a investigar a fondo la estructura criminal detrás de este hecho.

El fiscal designado en el caso relató detalle a detalle cómo cada uno de los integrantes de la banda tenían un rol específico. Por ejemplo, los campaneros (que informan y alertan sobre la presencia de la Policía), el líder la banda, que fue abatido en el sitio, y las personas que hicieron el primer contacto con cada uno de los trabajadores de la joyería.

Le puede interesar: ¿En qué va la reforma tributaria? Congreso tomará decisión clave este miércoles

Se conoció además que una señora y una niña que pasaron por el frente de la joyería, ambas voltean a mirar hacia la escena, y por eso se devuelven atemorizadas, luego corren a refugiarse y quedan en medio de este cruce de disparos entre la policía metropolitana y los delincuentes.

Otra de las personas que llegó al sitio fue un vigilante que al parecer, tras percatarse de la situación, se acercó a la joyería donde los delincuentes estaban ejecutando el hurto y quedó también en medio del enfrentamiento.

Los implicados deberán permanecer privados de la libertad en diferentes estaciones de la policía metropolitana de Bucaramanga mientras que avanzan las investigaciones respectivas, además mañana se tomará una decisión crucial en este caso.

Los capturados enfrentan serias acusaciones que podrían llevar a penas significativas si son hallados culpables. La comunidad espera que la justicia actúe de manera contundente para disuadir futuros actos delictivos y restaurar la confianza en las instituciones de seguridad.

Fuente: Sistema Integrado de Información