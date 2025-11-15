En un fuerte operativo llevado a cabo en zona rural del municipio de Uribia, La Guajira, las autoridades asestaron un duro golpe al narcotráfico, con el hallazgo de más de tres toneladas de cocaína.

El presidente Gustavo Petro, confirmó la incautación por parte de la Policía Nacional, con el decomiso de 3,4 toneladas de cocaína el cual estaban almacenadas en una bodega subterránea.

“Mi gobierno al mando de la Policía Nacional ha logrado incautar, en una bodega subterránea, 3,4 de toneladas de cocaína en Uribia, Guajira, lista para enviar a Centroamérica y Norteamérica. La operación se hizo sin un muerto”, indicó el presidente Petro.

Se conoció de manera oficial que el estupefaciente, era presuntamente propiedad del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y procedente de la región del Catatumbo, el cual se encontraba oculto en una estructura subterránea acondicionada para el almacenamiento y posterior envío hacia rutas ilegales con destino a Centroamérica y Norteamérica.

El operativo, adelantado por unidades especializadas de la Policía, permitió asegurar el cargamento sin que se registraran bajas. Las autoridades destacaron este punto al señalar que la acción fue desarrollada bajo un esquema táctico que evitó que personas perdieran la vida.

