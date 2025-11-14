Las intensas lluvias que se han registrado recientemente en el norte tolimense provocaron el represamiento de la quebrada Galapo, en el municipio de Venadillo, lo que derivó en su desbordamiento y la posterior afectación de decenas de viviendas que se inundaron en la madrugada de este viernes.

De acuerdo con la información preliminar, se calcula que son más de 200 familias las que han perdido sus enseres y pertenencias en medio de esta emergencia que, por fortuna, no dejó personas lesionadas.

De interés: Atención usuarios: recargas prepago de energía y agua de EPM suspendidas hasta el lunes

"Las lluvias torrenciales provocaron un represamiento en la quebrada Galapo y esto ocasionó también un desbordamiento generando unas inundaciones a una buena cantidad de personas y de familias. En este momento estamos terminando de elaborar los censos, pero creemos que podrían estar alrededor de unas 250 familias afectadas", dijo Henry Herrera, secretario de Desarrollo Agropecuario y de Gestión del Riesgo de Venadillo.

En el centro del municipio fue instalado un Puesto de Mando Unificado, con la participación de diversas entidades, para realizar un monitoreo a la situación y brindar asistencia a las familias perjudicadas.

Además, se realizó la solicitud de ayuda humanitaria a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Lea también: SIC pone reglas sobre la mesa para la integración Tigo-Movistar

"Importante que para el tema de los apoyos, estas familias requieren frazadas, colchones, ropa, mercado, así como zapatos. Estamos haciendo esta recopilación en la Administración local, donde tenemos instalado ese Puesto de Mando Unificado. Estamos tratando de sacar los troncos que ocasionaron el represamiento", agregó el funcionario.

En la atención ha participado el Cuerpo de Bombeos, la Cruz Roja, la fuerza pública, entre otras entidades.

Fuente: Sistema Integrado de Información