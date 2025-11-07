Aumenta la preocupación en los usuarios del sistema de salud en el municipio de Barrancas, sur de La Guajira. Desde muy temprano, los afiliados de Sanitas, Colsanitas y Nueva EPS, protestaron frente al dispensario Éticos Serrano, denunciando graves demoras y obstáculos para acceder a los medicamentos formulados por sus médicos.

Cielomar Roy, afiliada a la Nueva EPS, explicó a LA FM que la situación ha llevado a muchos pacientes a viajar hasta Riohacha para conseguir sus medicinas, gastando dinero en pasajes y tiempo que debería destinarse a su recuperación.

“He tenido que enviar la fórmula con un familiar para que me consiga los medicamentos de la presión. Aquí no los hay, y si no alcanzamos a reclamar el medicamento en el tiempo que dicen, toca volver a sacar cita con el médico”, indicó.

Los usuarios informaron que hay pacientes con cáncer, con diálisis, diabéticos e hipertensos, quienes se han sentido en la obligación de comprar los medicamentos por cuenta propia con el objetivo de no interrumpir el tratamiento y evitar que se compliquen en su salud, ante la prolongada espera.

“Si el doctor formula tres frascos de un jarabe, en la EPS solo autorizan uno. Y quien decide eso no es médico. Eso también nos perjudica, porque quien sabe lo que necesita el paciente es el médico, no la persona que atiende en ventanilla”, sostuvo.

La comunidad barranquera exige una solución definitiva y una mejor atención al usuario, insistiendo en que los medicamentos no son un favor, sino un derecho garantizado. Mientras tanto, la Secretaría de Salud de Barrancas informó que se encuentran reunidos con representantes del dispensario Éticos Serrano para evaluar la situación.

Fuente: Sistema Integrado de Información