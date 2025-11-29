Inmovilización de aviones A320: así puede consultar en tiempo real el estado de su vuelo

La Aeronáutica Civil informó que una actualización urgente de software requerida por Airbus obligará a inmovilizar parte de la flota A320 que opera en el país, una medida preventiva que comenzará a aplicarse desde el 29 de noviembre de 2025 a las 7 de la noche. La decisión se dio a conocer luego de que el fabricante europeo notificara a nivel mundial la necesidad de implementar ajustes técnicos inmediatos en ciertos equipos de esta familia de aeronaves.

Las aeronaves involucradas deberán permanecer en sus respectivas bases de mantenimiento hasta que concluyan los procedimientos técnicos exigidos. Se trata de una inmovilización temporal que responde a instrucciones directas del fabricante y que deberá ejecutarse bajo estricta supervisión de la autoridad aeronáutica colombiana.

Supervisión técnica y coordinación institucional

La Aeronáutica Civil señaló que está aplicando todas sus facultades de control para asegurar la ejecución rápida e íntegra de las modificaciones ordenadas por Airbus. La coordinación entre las instituciones busca que los trabajos avancen sin demoras y cumplan los estándares técnicos establecidos por la normativa internacional.

Según la entidad, la prioridad es mantener los niveles máximos de seguridad operacional en el transporte aéreo. Por ello, se están adoptando medidas para minimizar las afectaciones en la programación de vuelos mientras se desarrollan las labores técnicas. La autoridad también subraya que vigila cada fase del proceso para garantizar la normalización de la operación tan pronto como finalicen los trabajos.

Así pueden los pasajeros consultar el estado de su vuelo

Cada aeronave deberá contar con la actualización de software antes de volver a volar. Tanto la entidad como las aerolíneas están organizando recursos para agilizar la ejecución de los ajustes. La supervisión será permanente hasta que toda la flota A320 cumpla con los requerimientos establecidos por el fabricante.

Además de las recomendaciones oficiales, los pasajeros cuentan con varias alternativas para consultar el estado de sus vuelos durante la inmovilización temporal. Entre las opciones más prácticas están las páginas web oficiales de cada aerolínea y aeropuerto, donde se actualizan los itinerarios en tiempo real:

Avianca: https://www.avianca.com

LATAM: https://www.latamairlines.com

Aeropuerto El Dorado: https://www.eldorado.aero/vuelos

También se pueden usar las aplicaciones móviles de cada compañía y el portal de la Aeronáutica Civil disponible en https://www.aerocivil.gov.co. Asimismo, plataformas como FlightAware y Flightradar24 ofrecen actualizaciones en tiempo real. Asistentes de inteligencia artificial integrados en apps de viaje permiten consultar itinerarios y recibir alertas personalizadas, facilitando el acceso a información oportuna durante el proceso técnico en la flota A320.

Se recomienda a los pasajeros mantenerse en contacto con sus aerolíneas para conocer posibles ajustes en los itinerarios o afectaciones derivadas de la inmovilización temporal de los Airbus A320. Las compañías informarán cualquier modificación mediante sus aplicaciones y correo electrónico mientras avanza la actualización requerida.