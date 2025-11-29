Un grupo de más de 89 personas, representantes de asociaciones campesinas del Urabá antioqueño, inició una protesta con un paro indefinido y el bloqueo de una de las principales vías de esta subregión, como presión para que el Gobierno Nacional avance en la entrega y formalización de sus tierras.

La movilización exige al Estado celeridad en los procesos de acceso y formalización de la tierra, así como garantías plenas para las comunidades rurales.

Asimismo, los manifestantes reclaman una reforma urgente al programa de sustitución de tierras, denunciando el incumplimiento de acuerdos establecidos con la Agencia Nacional de Tierras.

La protesta afecta principalmente la vía de San Juan de Urabá, donde se decretó el cierre total de la carretera que comunica con Arboletes, generando una gran congestión vehicular.

Ayineth Pérez, presidenta del Movimiento de Mujeres Campesinas de Urabá, explicó: “Estas comunidades salieron a paro indefinido por el incumplimiento en los procesos de la Agencia Nacional de Tierras. Llevamos años esperando soluciones reales y no vemos avances”.

Las comunidades aseguraron que el paro se mantendrá hasta que existan diálogos y soluciones por parte del Gobierno Nacional. Además, piden el cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de restitución de tierras.

El cumplimiento de sentencias judiciales que reconocen su derecho a la tierra enfrenta lo que los manifestantes califican como una omisión del Estado para materializar estas decisiones.

