Sujetos desconocidos instalaron en la noche del viernes tres artefactos explosivos en el peaje El Charte, ubicado en la vía Marginal del Llano, exactamente entre el tramo Yopal - Aguazul, del departamento de Casanare.

Durante por lo menos nueve horas estuvieron represados decenas de viajeros y transportadores que se desplazaban por el corredor vial que comunica al municipio de Villagarzón (Putumayo), con Saravena (Arauca).

El coronel Pablo Javier Galindo, comandante de la Policía de Casanare, explicó que los artefactos fueron abandonados por delincuentes que se desplazaban en una camioneta blanca y que tras instalarlos desenfundan armas de fuego para accionar varios disparos al aire.

"Estas personas llegan en la camioneta, se bajan, instalan los tres artefactos explosivos y hacen unos disparos para que las personas que se encontraban en las cabinas salieran de ahí", dijo.

El oficial explicó que cada uno de los artefactos, que estaban cargados con 27 kilos de explosivos, logró ser detonado de manera controlada por uniformados expertos, salvaguardando la integridad de la población, aunque dejando algunos daños en los vidrios de las instalaciones del peaje.

Aunque dentro de las hipótesis el hecho se le atribuye al grupo terrorista ELN que delinque en la zona, el oficial enfatizó en que se adelantarán todas las investigaciones para dar con la identidad y el paradero exacto de los responsables.

Fuente: Sistema Integrado de Información