Denuncian a líder comunal por presunta venta irregular de predios en Caucasia

El presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Parcelas de Caracolí, en Caucasia, está en el centro de una grave denuncia por presunta falta de transparencia y manejo irregular de los recursos de la Corporación.

La comunidad acusa formalmente al líder comunitario de haber vendido predios de la Caseta Comunal a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) sin reportar los recursos obtenidos, lo que constituiría una vulneración directa a los estatutos de la JAC.

Ante esta situación, los miembros de la comunidad han solicitado a las autoridades que investiguen el caso de manera urgente y tomen las acciones pertinentes. Los denunciantes ya se formalizaron ante la Fiscalía.

Fuente: Sistema Integrado de Información