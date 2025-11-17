En las últimas horas se registró un nuevo ataque con explosivos contra de la estación de policía Los Mangos, al oriente de Cali, Valle del Cauca.

Según versiones preliminares, el artefacto habría sido lanzado desde un vehículo hacia la instalación policial, dejando como saldo tres personas lesionadas, entre ellas dos uniformados, que se encontraban de servicio en la estación y un ciudadano que transitaba por el sector al momento del estallido.

Los equipos de socorro llegaron en cuestión de minutos y brindaron atención inmediata a las personas que resultaron lesionadas, las cuales se encuentran estables.

Por estos hechos, las autoridades han desplegado un operativo especial a lo largo y ancho de la ciudad, para prevenir nuevos hechos violentos en contra de la fuerza pública y de la sociedad civil.

Antecedentes

El pasado 10 de junio de este año, un hombre que se movilizaba en bicicleta detonó un artefacto explosivo junto a la misma estación de policía, provocando su muerte y dejando varios lesionados.

Homicidios

Según el último reporte de las autoridades, la ciudad superó los 900 homicidios, una cifra que refleja un incremento frente al año anterior y que ha encendido las alarmas de las autoridades y la ciudadanía.

Entre los últimos hechos se encuentra el asesinato de una líder comunitaria y exjueza de paz, perpetrado cuando ella se movilizaba a bordo de un taxi en el sector de Chipichape, al norte de Cali. La víctima fue atacada minutos después de haber participado en una mesa de concertación ciudadana en el barrio Altos de Menga.

Asimismo, 24 horas después hombres armados ingresaron a una reconocida heladería del barrio Santa Mónica, también al norte de Cali, y asesinaron a un reconocido abogado. Las autoridades investigan si estos hechos estarían relacionados.

Este incremento, según expertos, pone de relieve las tensiones entre estructuras criminales y los desafíos persistentes para garantizar el orden público en varios sectores de la capital del Valle del Cauca.

