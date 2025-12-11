Investigan operativo de tránsito que dejó un motociclista muerto en Cali: familiares denuncian abuso de autoridad

Investigan operativo de tránsito en Cali que dejó un motociclista muerto
La muerte de un motociclista tras chocar con un agente de tránsito en Cali desató reclamos de justicia mientras avanza la investigación.
Por:Andrea Pérez
Foto: Alcaldía de Cali
La secretaría de Movilidad de Cali lamentó la muerte del motociclista luego de colisionar con un agente de tránsito en el barrio Tequendama, al sur de la ciudad.
Según testigos del hecho, el motociclista identificado como Brayan Stiven Yusti Colmenares, de 33 años, fue perseguido por el agente desde la Clínica Imbanaco -donde había recogido a su pareja- hasta varias cuadras. Además, relataron que el funcionario le habría cerrado el paso, lo que provocó que ambos (el hombre y su esposa) cayeran al piso.
Los dos fueron trasladados de inmediato a la Clínica Colombia; sin embargo, el hombre falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas.
Más noticias:Privados de la libertad exhiben su talento y emprendimientos en Expoartesanías 2025
Fuente: Sistema Integrado de InformaciónSiga las noticias de RCN Radio en WhatsappSiga las noticias de RCN Radio en Google News