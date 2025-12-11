Investigan operativo de tránsito que dejó un motociclista muerto en Cali: familiares denuncian abuso de autoridad

La secretaría de Movilidad de Cali lamentó la muerte del motociclista luego de colisionar con un agente de tránsito en el barrio Tequendama, al sur de la ciudad.

Según testigos del hecho, el motociclista identificado como Brayan Stiven Yusti Colmenares, de 33 años, fue perseguido por el agente desde la Clínica Imbanaco -donde había recogido a su pareja- hasta varias cuadras. Además, relataron que el funcionario le habría cerrado el paso, lo que provocó que ambos (el hombre y su esposa) cayeran al piso.

Los dos fueron trasladados de inmediato a la Clínica Colombia; sin embargo, el hombre falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas.

Fuente: Sistema Integrado de Información