El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) presentó una alerta sanitaria tras detectar la circulación y comercialización ilegal en el país de un producto falsificado identificado como NOXPIRIN PLUS CÁPSULA Lote 15890724, fecha de vencimiento 07-2026.

Según la entidad este producto representa un riesgo para la salud de los colombianos.

De acuerdo con el Laboratorio Siegfried S.A.S., titular del registro sanitario del medicamento, el producto falsificado utiliza de manera irregular su marca, su lote y su fecha de vencimiento.

“Tras recibir la notificación del laboratorio, el Invima confirmó que el lote en mención corresponde a un “lote gemelo” que no fue producido por la compañía y presenta múltiples diferencias frente al medicamento original”, explicó.

William Saza, director de Medicamentos y Productos Biológicos del Invima, le hizo el llamado a los colombianos a verificar bien el producto.

“La falsificación de un medicamento no solo engaña al consumidor, sino que pone en riesgo su salud. Invitamos a la ciudadanía a verificar siempre el registro sanitario y a abstenerse de adquirir productos cuya autenticidad genere dudas”, afirmó

Según el Invima el NOXPIRIN PLUS CÁPSULA cuenta con el registro sanitario vigente INVIMA 2015M-0004030-R1, bajo la modalidad Fabricar y Vender. Sin embargo, el laboratorio fabricante evidenció que el producto falsificado presenta modificaciones notorias, entre ellas:

Cambios en el color y brillo del empaque.

Variaciones en la diagramación y diseño gráfico.

Alteraciones en la tipografía y tamaño de los textos.

Codificado distinto al registrado en el producto auténtico.

Diferencias en el arte del envase primario (foil), incluyendo color, tipografía y contenido.

Cambios en las características físicas de la cápsula.

Según el Decreto 677 de 1995, este producto se clasifica como falsificado y fraudulento, pues se desconoce su composición real, condiciones de fabricación, transporte y almacenamiento, lo que anula cualquier garantía de calidad, seguridad o eficacia.

El Invima hizo un llamado a los consumidores para: No adquirir ni consumir el producto falsificado identificado con el lote 15890724 FV 07-2026. Evitar la compra de medicamentos sin registro sanitario, especialmente los ofrecidos por internet, redes sociales o mensajería informal.

Fuente: Sistema Integrado de Información