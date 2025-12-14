Invima anuncia medidas para proteger envases y alimentos

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), en colaboración con el gremio Acoplásticos, presentó oficialmente la Guía de Aplicación para fortalecer la seguridad de envases y materiales en contacto con alimentos en Colombia. Esta guía, basada en las resoluciones 683 y 4143 de 2012, se convierte en una herramienta clave para la vigilancia sanitaria y el cumplimiento de los estándares técnicos en los materiales, envases y equipos utilizados en la industria alimentaria.

Según el presidente ejecutivo de Acoplásticos, Daniel Mitchell, esta guía reúne 89 preguntas fundamentales que orientan a las empresas en los trámites y autorizaciones para el uso de materiales plásticos reciclados en envases y empaques destinados al contacto con alimentos. “Esta herramienta impulsa la economía circular y fortalece la articulación entre el sector público y privado”, señaló Mitchell durante la presentación.

Lea también: Tragedia en Santa Rosa de Cabal: niño de 4 años muere ahogado

La normativa regulada por las resoluciones 683 y 4143 establece criterios rigurosos sobre la composición de los materiales, el rotulado, los límites de migración de sustancias, las condiciones de fabricación y las medidas necesarias para evitar que los envases transfieran componentes que puedan comprometer la seguridad o calidad de los alimentos. El Invima destacó que el objetivo central de estas resoluciones es proteger la salud del consumidor y garantizar buenas prácticas a lo largo de toda la cadena productiva de la industria alimentaria.

Alba Jiménez, directora de Alimentos y Bebidas del Invima, subrayó la utilidad de esta guía como un puente entre la regulación y la industria. Elaborada técnicamente por el Invima y diagramada e impresa por Acoplásticos, la guía ofrece a las empresas orientaciones claras y prácticas para cumplir con la normatividad vigente. "La guía facilita la comprensión y manejo de los trámites para aprobar materiales y empaques en contacto con alimentos, un proceso técnico que requiere conocimientos especializados", afirmó Jiménez.

Además, la guía tiene como objetivo agilizar los procesos de aprobación y fortalecer los mecanismos de vigilancia sanitaria, garantizando que tanto el sector público como la industria trabajen bajo los mismos estándares de seguridad y calidad.

Le puede interesar: Pacientes cuestionan a MinSalud tras fallo de la Corte Constitucional

La directora también recordó que el Invima es la autoridad encargada de vigilar todos los materiales que tienen contacto directo con alimentos, lo que es esencial para prevenir riesgos y garantizar la seguridad del consumidor. La implementación de esta guía representa un avance importante en la mejora continua de los procesos de fabricación, control y vigilancia del sector de materiales y envases.

Con la presentación de esta herramienta, se espera promover estándares más altos de seguridad alimentaria, asegurando que los productos que llegan a los hogares colombianos cumplan con las estrictas normas de inocuidad.

Fuente: Sistema Integrado de Información