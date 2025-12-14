Tragedia en Santa Rosa de Cabal: niño de 4 años muere ahogado

Un niño de cuatro años falleció tras una emergencia registrada en el complejo San Vicente Reserva Termales, en Santa Rosa de Cabal, en el departamento de Risaralda. El menor se encontraba en el lugar acompañado de familiares cuando fue hallado dentro de una de las piscinas y, pese a los intentos de auxilio, perdió la vida por ahogamiento.

Ramón Antonio López, abuelo del menor, relató que tenía al niño bajo su cuidado y que lo perdió de vista por un momento mientras compartían en las instalaciones. Minutos después, otros visitantes alertaron sobre la presencia del menor en la piscina; varias personas ingresaron al agua y lo sacaron para prestarle ayuda mientras solicitaban apoyo.

“El niño se puso a hablar con otro menor, lo perdí de vista por un momento y me puse a buscarlo, cuando le pregunté al niño que estaba con él me dijo que ‘él murió’, cuando bajé otra vez a la piscina un señor que estaba ahí lo sacó porque como que se había hundido, como esa agua era tan sucia, no se veía nada y yo me puse como loco”, relató el abuelo del menor.

Agregó que: “Los que estaban ahí tenían mucha voluntad, pero no sabían nada esas cosas, una chica estaba poniéndole un aparato para reanimación y por teléfono le preguntaba a alguien como se manejaba, eso fue más negligencia porque el niño estaba vivo cuando lo sacaron y le apretaron el pecho le salía agua por la boca”.

Lea también: Tren de la Sabana en Navidad 2025: ¿Cuánto vale el pasaje y dónde comprar las boletas? Y más

El niño fue trasladado de urgencia a la Clínica Santa Clara, donde ingresó sin signos vitales, allí el diagnóstico médico determinó como causa de muerte el ahogamiento por inmersión.

“Un supuesto trabajador nos llevó en una camioneta hasta el centro asistencial, porque nunca llegaron los bomberos, llegamos a la clínica y todo fue muy duro. Al lugar donde fuimos me parece desorganizado, no hay nada, para proteger a los niños como en otros escenarios”, mencionó Ramón Antonio López.

Por su parte, San Vicente Reserva Termales informó que, al detectarse la situación, activaron de manera inmediata los protocolos internos de respuesta, con intervención del equipo brigadista y de primeros auxilios. Indicaron que, con el apoyo voluntario de un médico presente en el lugar, se realizaron maniobras avanzadas de reanimación y soporte con desfibrilador automático hasta la entrega prioritaria del menor al personal médico asistencial.

Le puede interesar: La Luna del Río, la nueva joya turística de Barranquilla, ya fue inaugurada

La empresa aseguró que colabora de forma transparente con las autoridades, a la espera del dictamen oficial de Medicina Legal que permita esclarecer plenamente las causas del fallecimiento.

Fuente: Sistema Integrado de Información