'La Calle del Sabor' de Cali cambiará de ubicación, estas son las razones

Durante los últimos años, la capital vallecaucana ha sumado un nuevo atractivo para los amantes de la salsa y de la rumba: la 'Calle del Sabor' es el nombre de este espacio ubicado en el centro de Cali, el cual va a trasladarse en los próximos días.

En rueda de prensa encabezada por la secretaria de Desarrollo Económico de la ciudad, Mabel Lara se hizo el anuncio en el cual se oficializó el cambio de sitio, lo anterior fue motivado por temas de seguridad y gestión del riesgo.

"Reconocer a la 'Calle del Sabor' como un lugar que nació, a partir del 2021 donde algunos amigos se reunieron para poner música y encontrarse a bailar en el espacio público ha sido retador, especialmente por la visión de seguridad para los ciudadanos y visitantes, pero sin duda también el reconocimiento a la Corporación Calle del Sabor que ha hecho de esto un patrimonio vivo, un patrimonio salsero en una apuesta interesante", manifestó la funcionaria.

Fuente: Sistema Integrado de Información