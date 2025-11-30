La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) confirmó la indisponibilidad parcial de varios de sus servicios informáticos usados en los trámites aduaneros y anunció la activación de la contingencia mientras se restablece la operación.

Según la entidad, en las últimas horas se detectó la falla en los sistemas electrónicos que soportan procesos como Muisca Carga, Salida de Mercancías y SYGA Importaciones. A raíz de esto, y “en cumplimiento de la comunicación emitida por la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología”, se declaró la contingencia desde el 28 de noviembre.

La Dian explicó que, mientras persista la situación, se permitirá adelantar los trámites de manera manual. Esta medida está contemplada en la normativa vigente y solo aplica si el usuario certifica que “no es posible adelantar el respectivo procedimiento en los sistemas aduaneros”.

La entidad pidió a los importadores, exportadores y operadores de comercio exterior estar atentos a los avisos que se publiquen durante las próximas horas. “Recomendamos a los usuarios consultar permanentemente las actualizaciones que se difundan en nuestros canales oficiales”, señaló la Dirección.

La Dian agregó que su equipo técnico y proveedores especializados trabajan en las acciones necesarias para normalizar la operación y avanzar en el restablecimiento de los servicios. “Avanzamos en las acciones necesarias para normalizar la operación cuanto antes y reducir al máximo cualquier afectación en los procesos de comercio exterior”, indicó.

Avances

Durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024–2025, el director general encargado de la Dian, Carlos Emilio Betancourt Galeano, presentó el balance de los avances alcanzados en las estrategias dirigidas al cumplimiento tributario, aduanero y cambiario.

El directivo explicó que “desde inicios de 2025, la administración tributaria estableció lineamientos que permitieran mejorar su capacidad para garantizar los recursos que financian las políticas públicas y el desarrollo del país”. Agregó que estas acciones están ligadas a los avances tecnológicos y organizacionales contemplados en el programa de modernización institucional.

La meta de recaudo bruto para 2025 es de 305,4 billones de pesos. Entre enero y octubre, la entidad alcanzó 249,1 billones, lo que representa un cumplimiento del 97,1 % frente a la meta del mismo periodo. Frente a 2024, el recaudo creció 11,2 % en términos nominales y 5,9 % en términos reales.

Fuente: Sistema Integrado de Información