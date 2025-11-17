La vía al Llano, que ya está abierta las 24 horas en todo su recorrido, tendrá este lunes festivo 17 de noviembre operación reversible y restricción a la carga pesada para garantizar una mejor movilidad para los viajeros que llegaron al Meta durante este fin de semana.

La restricción a la carga pesada empezará a las 10:00 de la mañana en ambos sentidos y se extenderá hasta las 11 de la noche, confirmó el Ministerio del Transporte.

La operación reversible iniciará a la 1:00 de la tarde con cierre en el Uval en Bogotá para los vehículos que van para Villavicencio.

Y la apertura de la vía solo sentido Villavicencio-Bogotá a partir de las 3 de la tarde que se extenderá hasta las 10:00 de la noche dependiendo la cantidad de vehículos que estén circulando a esa hora por la carretera al Llano, según dijo Coviandina, la concesionaria.

Estas medas son autorizadas por la ANI para permitir que los turistas que se movilizaron entre una región y otra tengan un retorno tranquilo y seguro a sus lugares de origen, dijeron las autoridades viales.

Juan Castro, transportador de carga pesada, recordó a los usuarios las restricciones y advirtió que aplica para la mayoría de las vías nacionales.

Dijo que adicionalmente la vía al Llano tendrá operación reversible para dejarla solo con destino a la capital del país.

En medio de estas medidas que garantizan la movilidad en la vía al Llano y ante las alertas elevadas por los usuarios sobre grietas y hundimientos entre el kilómetro 18 y el 19, después de su apertura, el Invías realizó cierres intermitentes de 20 minutos aproximadamente este domingo mientras hizo trabajos de reparcheo en el sector.

Desde el Meta le siguen pidiendo al Gobierno Nacional que siga ejecutando obras en esta importante carretera especialmente para este fin de año.

Fuente: Sistema Integrado de Información