La Fundación Cardioinfantil (LaCardio) anunció un avance histórico para la medicina colombiana al realizar con éxito el primer autotrasplante hepático del país. Este procedimiento, de altísima complejidad, ofrece una nueva esperanza a pacientes con tumores hepáticos previamente considerados irresecables.

El médico Jairo Rivera, cirujano de trasplantes y líder de la intervención, explicó que el autotrasplante, conocido técnicamente como resección hepáticaex situ con autotrasplante, consistió en una compleja secuencia de pasos:

Extracción completa del hígado del paciente.

Enfriamiento del órgano.

Trabajo quirúrgico fuera del cuerpo (ex situ) para resecar el tumor y reconstruir los vasos sanguíneos afectados.

Reimplante del órgano ya libre de enfermedad en el mismo paciente.

“En este tipo de cirugía se extrae completamente el hígado, se trabaja fuera del cuerpo para eliminar el tumor y reconstruir los vasos comprometidos, y luego se reimplanta. Es un procedimiento que exige un equipo altamente especializado”, manifestó el doctor Rivera.

Le puede interesar: Clan del Golfo anuncia medidas para proteger a los menores y poner fin a su reclutamiento

Precisión Milimétrica y Trayectoria Consolidada

La intervención se extendió por diez horas y requirió una planeación exhaustiva que integró a expertos en trasplantes, cirugía hepatobiliar, anestesiología, perfusión, cirugía cardiovascular y radiología. Además, se empleó tecnología de reconstrucción tridimensional, la cual fue clave para mapear la ubicación y la extensión del tumor con precisión milimétrica.

Este logro es significativo, pues es el primer autotrasplante hepático realizado en Colombia y uno de los pocos reportados en toda Latinoamérica.

“Este tipo de intervenciones solo puede realizarse en instituciones con una trayectoria consolidada en cirugía hepatobiliar y trasplantes de donante vivo. No fue un experimento, fue el resultado de décadas de experiencia y preparación”, resaltó el cirujano. El éxito del procedimiento se fundamenta en la experiencia de LaCardio, institución que ha efectuado más de 2.000 trasplantes en los últimos 25 años.

Evolución Favorable y Perspectivas

El doctor Rivera señaló que el paciente evoluciona de manera favorable. “Se espera que en los próximos días pueda regresar a su país junto con su familia, con una nueva oportunidad de vida gracias a un procedimiento que en otros escenarios habría sido imposible”, añadió.

Le puede interesar: Doble atentado en Arauca: ELN atacó batallón en Fortul y el Oleoducto Caño Limón-Coveñas

Según el especialista, cada fase del proceso fue desarrollada por un equipo interdisciplinario comprometido con la excelencia clínica, la seguridad del paciente y la innovación.

“Fue un reto enorme, pero sabíamos que, si en algún lugar podía hacerse, era aquí. LaCardio tiene la infraestructura, el talento humano y el compromiso necesarios para llevar la medicina colombiana al siguiente nivel”, concluyó Rivera.

Con más de dos décadas de experiencia en trasplantes de hígado, riñón, corazón, pulmón y páncreas, LaCardio se consolida como un referente regional en medicina de alta complejidad, uniendo ciencia, tecnología y humanidad.

Fuente: Sistema Integrado de Información