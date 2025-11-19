Durante este martes 18 de noviembre el Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) dejó en libertad a una menor de edad que tenía en cautiverio.

Se trata de Jenny Alexandra Moreno Mejía, quien fue dejada en manos de una comisión humanitaria conformada por la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo.

Esta liberación se suma a la de los cinco soldados registrada el pasado 17 de noviembre. Es de recordar que los militares permanecieron en manos del grupo terrorista durante una semana, luego de ser plagiados en la vía que conduce del municipio de Tame a la ciudad de Arauca, por donde se desplazaban en un bus de servicio intermunicipal tras disfrutar de unos días de permiso.

Se trata de los soldados profesionales Sergio Muñoz Zapata, Daniel José Munive Sandoval Andrés Felipe Muñoz Castro, Luis Ángel Navarro Banquet y César Muñoz Osorio, que por fortuna se encontraban en buenas condiciones de salud.

En medio de este panorama, el departamento de Arauca ha registrado en menos de una semana por lo menos tres hechos violentos, dentro de estos se encuentra la detonación de artefactos explosivos improvisados contra las instalaciones del Batallón Energético y Vial N.° 14 en Fortul; hecho que por fortuna solo dejo daños materiales.

Además de los presentados en el municipio de Arauquita en donde se registró un atentado terrorista contra la infraestructura del Oleoducto Caño Limón – Coveñas, exactamente en la vereda Las Acacias y, en pleno casco urbano, en donde es atacada con arma de fuego una camioneta que transportaba a un suboficial, dos soldados profesionales y a un joven que presta su servicio militar.

De acuerdo con el Ejército Nacional, los cuatro militares resultaron heridos y fueron trasladados de manera inmediata a la ciudad de Yopal, Casanare, donde actualmente reciben atención médica especializada.

