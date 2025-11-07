La gira 'Encontrémonos en las Regiones', organizada por el Canal RCN, RCN Radio y el Diario La República, llegó al Eje Cafetero, donde se dieron cita el director de La FM, Juan Lozano, el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, y líderes empresariales de los departamentos de Risaralda, Caldas y Quindío.

Lo anterior con el propósito de dialogar sobre las estrategias que impulsen el desarrollo regional en distintos sectores.

Lea además: Alarmante crisis en Cúcuta: pacientes con VIH y cáncer sin medicamentos por falta de pagos

Ana María Cuartas, vicepresidenta de la Red Nacional Pro, destacó los avances de Risaralda en materia de exportaciones, especialmente en los sectores metalmecánico y de papel. Además, mencionó que actualmente se desarrollan 11 proyectos de clínicas y hospitales, tanto públicos como privados, en el Eje Cafetero, lo que consolida a la región como un referente nacional en temas de salud.

Por su parte, Adrián Escobar, director de Recursos Humanos de Busscar de Colombia, subrayó que la responsabilidad social y empresarial desempeña un papel clave en el crecimiento regional y explicó que el 80% de la producción de la compañía se exporta a países como México, Chile, Argentina y Perú, con vehículos que promueven el turismo e impulsan la necesidad de diseñar estrategias para fortalecer esta industria dentro del país.

En materia de infraestructura y conectividad, el gobernador, Juan Diego Patiño destacó los avances logrados tras varias gestiones que han permitido avanzar en el proyecto del Tren del Café, una obra de 238 kilómetros de recorrido que será fundamental para la competitividad y articulación del Eje Cafetero con el Puerto de Buenaventura.

Le puede interesar: Sin agua por el derrame: Pitalito depende de carrotanques para su abastecimiento

Como balance del encuentro, Juan Lozano, director de La FM, resaltó la importancia de “nutrir las agendas de los medios para acompañar y visibilizar a la región”. Agregó que los testimonios de los empresarios son esenciales para comprender sus desafíos, conocer sus necesidades e inspirar historias de esperanza y progreso desde el corazón del Eje Cafetero.

Fuente: Sistema Integrado de Información