Los 18 millonarios robos de joyas y relojes de alta gama conectados con bandas de Medellín

Capturan en Medellín a cinco integrantes de una red dedicada al hurto de relojes de lujo, vinculada a 18 robos y con alcance internacional.

Los 18 robos de joyas y relojes de alta gama que vinculan a redes criminales de Medellín

Foto: Policía Metropolitana

Cinco presuntos delincuentes dedicados al hurto de relojes y joyas de alta gama fueron capturados en varias diligencias realizadas por el grupo de atracos de la Policía en distintos puntos de Medellín.

El operativo incluyó dos notificaciones en centros carcelarios y la gestión de dos notificaciones azules ante INTERPOL con alcance internacional en Panamá y España, confirmando la dimensión transnacional de la estructura.

Fuente: Alerta Paisa

