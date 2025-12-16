Los 18 robos de joyas y relojes de alta gama que vinculan a redes criminales de Medellín

Cinco presuntos delincuentes dedicados al hurto de relojes y joyas de alta gama fueron capturados en varias diligencias realizadas por el grupo de atracos de la Policía en distintos puntos de Medellín.

El operativo incluyó dos notificaciones en centros carcelarios y la gestión de dos notificaciones azules ante INTERPOL con alcance internacional en Panamá y España, confirmando la dimensión transnacional de la estructura.

Más noticias:Avanza la investigación: estas son las tres hipótesis del siniestro que dejó 17 muertos en Antioquia

Fuente: Alerta Paisa