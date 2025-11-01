La Policía de Santander implementará un dispositivo de seguridad en el marco del puente festivo, realizando un despliegue con más de 1.000 uniformados para prevenir accidentes de tránsito, controlar el flujo vehicular y reducir riesgos de delitos en las principales vías, municipios y corregimientos del departamento.

Los controles de seguridad se concentrarán especialmente en los corredores viales y puntos estratégicos de San Gil y Charalá, donde se llevarán a cabo las ferias y fiestas anuales. Además, se cubrirán los municipios de Aratoca, Sucre, Güepsa, Coromoro, Valle de San José, Carcasí, Chipatá y Tona, con actividades culturales y deportivas.

La Seccional de Tránsito y Transporte reforzará su presencia con más de 100 uniformados, que realizarán controles en corredores como Cúcuta–Bucaramanga, Bucaramanga–Bogotá y Bucaramanga–El Playón, verificando documentación, límites de velocidad, realizando controles de alcoholemia y atendiendo cualquier eventualidad durante el plan éxodo y retorno.

En los lugares donde se desarrollarán festividades se han activado planes de prevención y control con unidades especializadas de vigilancia, inteligencia, investigación, turismo, infancia y adolescencia, así como patrulla púrpura y Policía Comunitaria, encargadas de garantizar la seguridad de los asistentes y promover un entorno de sana convivencia.

El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, hizo un llamado a la ciudadanía: “Invitamos a la ciudadanía a ser corresponsables, tolerantes, a moderar el consumo de bebidas embriagantes para evitar confrontaciones que generen riñas y puedan terminar en tragedias.

Durante el puente festivo de ‘Todos los Santos’ acaten las recomendaciones: no exceder los límites de velocidad, respetar las normas de tránsito y no entregar información de su destino en redes sociales”. El oficial también recordó estar alerta ante posibles engaños: “Si recibe una llamada extraña, no caiga en engaños, comuníquese a la línea 165 del Gaula”.

La Policía Nacional invitó a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho que pueda afectar los viajes durante este puente festivo a través de la línea 123.

