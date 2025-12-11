En Bogotá más de 2.000 jóvenes demuestran su talento en tecnología en la Hackabox 2025

Más de 2.000 jóvenes muestran su talento tecnológico en la Hackabox 2025 en Bogotá
La Hackabox Bogotá Región 2025 reunió a más de 2.000 jóvenes que presentaron soluciones tecnológicas e innovadora.
Por:David Rincón
Foto: La Fm - David Rincón
La 'Hackabox Bogotá Región 2025' cerró su edición anual demostrando el potencial de más de 2.000 jóvenes de la capital y de las 15 provincias de Cundinamarca en sectores de la tecnología.
El evento se realizó en el Auditorio Principal de la Cámara de Comercio de Bogotá – Sede Salitre, con una plataforma de innovación territorial.
A lo largo de la jornada final, 20 equipos de Bogotá y 15 de Cundinamarca presentaron los proyectos que desarrollaron durante un año de mentorías, formación y trabajo colaborativo.
