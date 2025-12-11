A Medicina Legal y Ciencias Forenses de Medellín fueron trasladados los cuerpos de dos hombres que luego de ser torturados, los asesinaron y les prendieron fuego en sus cabezas en un macabro hallazgo registrado en el corregimiento de Altavista, al occidente de Medellín.

Fuente: Alerta Paisa