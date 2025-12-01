Los animalitos rescatados de la vida callejera tienen una oportunidad única para cambiar su destino esta Navidad. Tras enfrentar hambre, frío y soledad, más de 50 perros y gatos que hoy se encuentran bajo el cuidado del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) buscan un hogar lleno de amor, cuidado y cariño.

Estos animales, que han demostrado ser amorosos, leales y llenos de ternura, se han convertido en parte fundamental de la vida de muchas familias. Para quienes desean abrir su corazón y su hogar, esta temporada navideña es la oportunidad perfecta para dar una nueva vida a un compañero peludo que lo necesita.

La variedad de animales en adopción es amplia: diferentes razas, tamaños, edades y personalidades esperan que alguien se enamore de ellos y les ofrezca un hogar definitivo.

Desde cachorros juguetones hasta gatos tranquilos que disfrutan de los mimos, todos están listos para recibir el cariño que merecen y brindar alegría a quienes los adopten.

Le puede interesar: ¡Plan navideño en Bogotá! Tren de la Sabana anuncia sus rutas y tarifas