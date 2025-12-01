Bogotá se prepara para vivir una Navidad diferente y llena de magia con la apertura del tradicional alumbrado del Cerro de Monserrate, que este año llega bajo el nombre de 'Las Luces del Mundo'.

Desde el 28 de noviembre, los bogotanos y visitantes podrán disfrutar de un recorrido lleno de luces, colores y figuras inspiradas en diferentes culturas del planeta. La temporada navideña en Monserrate se extenderá hasta el 12 de enero de 2026, convirtiendo la subida al cerro en una experiencia sensorial y cultural que promete encantar a grandes y chicos.

Cada portal luminoso invita a transportarse a distintos lugares del mundo: vitrales europeos, jardines japoneses con flores de cerezo, peces koi y motivos africanos, hasta detalles de la arquitectura latinoamericana.

El recorrido culmina en el santuario, donde un árbol de 18 metros, junto a plazoletas y escaleras iluminadas, se convierte en el punto perfecto para fotos y momentos familiares. Más que un simple alumbrado, 'Las Luces del Mundo' es un viaje que mezcla tradición, arte y tecnología para conectar a los visitantes con la Navidad desde una perspectiva cultural y espiritual.

Horarios para subir y disfrutar del alumbrado

El alumbrado estará encendido todos los días de 5:30 p.m. a 11:59 p.m., mientras que el funicular y el teleférico funcionarán con tiquetes hasta las 10:00 p.m. de lunes a sábado y hasta las 8:00 p.m. los domingos y festivos.

Es importante tener en cuenta que los días 24 y 31 de diciembre no habrá alumbrado, y las taquillas cerrarán a las 3:00 p.m. por motivos de seguridad y logística, así que lo mejor es planear la visita con anticipación.