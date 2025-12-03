Diciembre debería ser un mes de alegría, esperanza y unión familiar. Sin embargo, para miles de niños en Colombia esta época llega cargada de incertidumbre y vacíos que duelen, mesas sin comida, familias sin ingresos suficientes y regiones enteras donde celebrar parece un lujo.

Por eso, este año nace una iniciativa que quiere devolverle a la Navidad su verdadero sentido: compartir, acompañar y tenderle la mano a quienes más lo necesitan.

En 2025, RCN Radio, RCN Televisión y La República se unieron a la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) para crear la campaña 'Por una Navidad sin Hambre', un esfuerzo que busca llevar mercados, alivio y esperanza a los hogares más vulnerables del país.

La invitación es simple, pero profunda: permitir que ningún colombiano pase hambre en esta Navidad y que cada niño, sin importar su región, pueda vivir estas fechas con dignidad y en familia.

La meta no solo es ambiciosa; es urgente. Las cifras de desnutrición infantil en Colombia hablan por sí solas y exigen acción inmediata.

En 2024, según informes del Instituto Nacional de Salud (INS) y de la Procuraduría General de la Nación, el país registró 21.867 casos de desnutrición en menores de edad, lo que representa un aumento del 7,19 % frente a 2023. Ese mismo año, además, se confirmaron 33.452 casos de desnutrición aguda en niños menores de cinco años.

Aun así, hay señales de avance. Entre 2022 y 2025, Colombia logró reducir en un 55 % la mortalidad por desnutrición aguda, y solo en 2023 57.957 niños fueron recuperados nutricionalmente gracias a diferentes programas de atención.

Estos avances demuestran que cuando el país se une, es posible transformar realidades que parecían irreversibles. La campaña 'Por una Navidad sin Hambre' quiere continuar ese camino. Y para lograrlo, necesita de todos.