El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, volvió a pronunciarse sobre la nueva medida de pico y placa implementada por la Alcaldía de Bogotá para carros no matriculados en la ciudad.

¿Qué acciones tomará el gobernador?

En esta ocasión, Rey advirtió al alcalde Carlos Fernando Galán que acudiría ante los jueces del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que evalúe la procedibilidad de la medida que se impondría a vehículos con matrículas fuera del Distrito.

¿Por qué Rey considera la medida discriminatoria?

"Es una medida abiertamente discriminatoria y se soporta en cifras superficiales, no en cifras rigurosas. Lo que vamos a pedir a Bogotá es que nos defina la fecha de publicación del acto administrativo. Iremos a los jueces para que analicen de fondo la procedibilidad de este tipo de medidas": advirtió el gobernador.

Sin embargo, el mandatario capitalino agendó para este miércoles un encuentro donde participará el alcalde de Soacha, Víctor Julio Sánchez Acosta, William García Fayad, alcalde de Fusagasugá, y el propio gobernador de Cundinamarca, Emilio Rey. En dicho encuentro se buscará llegar a acuerdos a través del diálogo para construir consensos en la medida.

Además, el mandatario departamental señaló que en toda la ciudad de Bogotá, el número de vehículos matriculados crece año tras año. Un fenómeno que, según él, no se refleja en el recaudo tributario por parte de la Secretaría de Hacienda del Distrito.

"Bogotá crece en el número de matrículas año tras año; lo que no aumenta es su recaudo. Algo está pasando al interior de la Secretaría de Hacienda que no permite que el porcentaje del incremento de matrículas se refleje en el incremento tributario. Eso no es responsabilidad de Cundinamarca": dijo Jorge Emilio Rey.

Cabe destacar que esta medida aplicaría a partir del primer semestre de 2026 y habrá restricciones los días sábados dos veces al mes para vehículos que no estén matriculados en la ciudad de Bogotá. Se aplicará un 50% más alto de los carros que están registrados en la ciudad.

De todas formas, la medida dictada por el alcalde Galán también hace un llamado a que los ciudadanos que viven en Bogotá matriculen su vehículo en la ciudad, con el fin de que los conductores que usan las vías del Distrito aporten al desarrollo de la infraestructura.

