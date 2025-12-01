¿Qué piden los colombianos en la Noche de Velitas? Los deseos más comunes para el 2026

Faltan solo seis días para que Colombia viva uno de sus momentos más emblemáticos: la Noche de Velitas, celebración que marca la inauguración oficial de la Navidad en el país. El 7 de diciembre, millones de familias encienden velas y faroles que iluminan calles, barrios y hogares, creando un ambiente de unión, esperanza y tradición. Pero además de la luz, esta fecha también está rodeada de rituales, deseos y promesas que los colombianos hacen para recibir el nuevo año con optimismo.

En esta temporada, los deseos para el 2026 ya comienzan a tomar fuerza y muchos de ellos reflejan las preocupaciones, aspiraciones y sueños de un país que encuentra en esta noche una oportunidad simbólica para renovar su energía.

Una tradición que ilumina al país

La Noche de Velitas, celebrada cada 7 de diciembre, es una de las festividades más queridas por los colombianos. Aunque sus raíces tienen un trasfondo religioso, conmemorando la Inmaculada Concepción, la tradición ha evolucionado para convertirse en un acto cultural que reúne familias, barrios enteros y ciudades completas en torno a la luz.

Encender una vela es un gesto que simboliza agradecer, pedir y proteger. Las familias decoran entradas, ventanas, balcones y andenes con velitas de colores mientras comparten natilla, buñuelos y música navideña. Para muchos, es el verdadero inicio de la temporada festiva: un momento para reflexionar sobre lo vivido durante el año y proyectar lo que esperan del nuevo.

