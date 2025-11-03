El secretario de Salud del Huila, César Germán Roa, dio a conocer la compleja situación que enfrentan los usuarios de la Nueva EPS, ante la posible suspensión de servicios, por parte de la Clínica Belo Horizonte, debido al incumplimiento en los pagos.

En respuesta a este anuncio, la Nueva EPS aseguró a todos sus usuarios que la continuidad de los servicios de salud está garantizada para la población que actualmente recibe atención en la Clínica Belo Horizonte, así como en otros municipios del Huila.

Mediante un comunicado, la Entidad Prestadora de Salud señaló que, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato de prestación de servicios de salud para los afiliados del régimen de subsidiado, el prestador no está facultado para terminar unilateralmente el contrato.

Por lo tanto, los cerca de 120,000 pacientes que se benefician de estos servicios podrán contar con la atención necesaria hasta el 25 de julio de 2027, fecha en la que finaliza oficialmente el contrato.

No obstante, la Nueva EPS indicó que continuará llevando a cabo acercamientos y mesas de trabajo con el prestador, con el fin de alcanzar acuerdos que eviten cualquier dificultad en la prestación óptima del servicio.

Finalmente, la entidad reveló que ya está evaluando a otros prestadores de servicios de salud, lo que fortalecerá la atención y el acceso para los afiliados en esta región del país.

Fuente: Sistema Integrado de Información