Nueva jornada de adopción de perritos para esta Navidad: ¿Dónde y cuándo?
Si quieres adoptar un peludito, Bogotá realizará una nueva jornada de adopción. ¡Antes de asistir, conoce los requisitos a cumplir!
Si eres de los que se derrite de amor por las mascotas y estás pensando en darle una nueva oportunidad de vida a un animal que lo necesita, esta es la nota que estabas buscando.
Adoptar no solo transforma el futuro de un perro o un gato; también puede cambiar la manera en que vivimos y entendemos el amor incondicional. Y Bogotá, una vez más, le abre las puertas a quienes desean sumar un nuevo integrante peludo a la familia.
Este sábado 6 de diciembre, entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m., la Clínica Veterinaria de UNIAGRARIA realizará una jornada especial de adopción en alianza con el Instituto Distrital de Bienestar y Protección Animal.
El encuentro será en la sede ubicada en la calle 170 # 54A-10, un espacio pensado para conectar a familias responsables con animales que han sido rescatados, recuperados y que hoy sueñan con un hogar definitivo.
La actividad no solo busca promover la adopción, sino también recordar que estos procesos están rodeados de compromiso y responsabilidad.
Así lo expresó Jennifer Castelblanco Buitrago, directora de la Clínica Veterinaria de UNIAGRARIA, quien destacó la importancia de abrir las puertas de la institución para este propósito:
“Desde UNIAGRARIA quisimos sumarnos a este proceso porque adoptar es un acto de amor y responsabilidad. Al hacerlo, contribuimos a dar un hogar y una mejor calidad de vida a los animales que lo necesitan. Además, esta es una oportunidad para que la comunidad conozca nuestras instalaciones y confíe en los servicios especializados que ofrecemos para el cuidado de sus compañeros de vida”, señaló.
El programa de adopciones del Instituto Distrital de Bienestar y Protección Animal asegura que los animales pasen por un proceso de recuperación física, emocional y comportamental antes de ser entregados a una nueva familia.
Esto garantiza que quienes adopten reciban un compañero preparado para comenzar una nueva etapa, acompañado por el cariño y la orientación de expertos.
