¡Ojo en el cajero!: Esta sería la nueva técnica con la que podrían robarte sin que lo notes

Retirar dinero podría volverse un riesgo si no estás atento: una mínima señal extraña puede significar que intentan estafarte. ¿Cómo saber?

Por:

Compartir:
Así opera la nueva modalidad de estafa en cajeros automáticos en Colombia

Foto: Freepik

En Colombia, las modalidades de estafa alrededor de los cajeros automáticos parecen reinventarse cada cierto tiempo. Y aunque muchas ya son conocidas, el cambiazo, el lector fraudulento, la llamada falsa de 'seguridad bancaria', hoy otra práctica comienza a preocupar a las autoridades: la 'técnica del billete', una forma silenciosa y rápida de robar que aprovecha la vulnerabilidad del usuario en el momento exacto en el que retira dinero.

Esta modalidad ya ha sido reportada en varias ciudades del país y ha encendido las alarmas, porque combina distracción, manipulación psicológica y precisión delictiva. Lo más grave es quepuede ocurrir incluso en cajeros ubicados dentro de centros comerciales o zonas aparentemente seguras.

Lea también: Reforma tributaria avanza con apoyos mínimos y sin mayorías claras en el Congreso

Freepik

Siga las noticias de RCN Radio en WhatsappSiga las noticias de Rcn Radio en Google NewsSiga las noticias de RCN Radio en Google News

En este artículo:

RoboCajero AutomáticoColombiaestafa