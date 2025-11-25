En Colombia, las modalidades de estafa alrededor de los cajeros automáticos parecen reinventarse cada cierto tiempo. Y aunque muchas ya son conocidas, el cambiazo, el lector fraudulento, la llamada falsa de 'seguridad bancaria', hoy otra práctica comienza a preocupar a las autoridades: la 'técnica del billete', una forma silenciosa y rápida de robar que aprovecha la vulnerabilidad del usuario en el momento exacto en el que retira dinero.

Esta modalidad ya ha sido reportada en varias ciudades del país y ha encendido las alarmas, porque combina distracción, manipulación psicológica y precisión delictiva. Lo más grave es quepuede ocurrir incluso en cajeros ubicados dentro de centros comerciales o zonas aparentemente seguras.

Lea también: Reforma tributaria avanza con apoyos mínimos y sin mayorías claras en el Congreso