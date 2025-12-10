Así fue el operativo contra la venta de pólvora en Bogotá: esta es la cifra de incautaciones

La Policía Metropolitana de Bogotá, desde horas de la madrugada de este miércoles, desarrolla operativos contra la venta y comercialización ilegal de pólvora en el sector de San Victorino, en el centro de la ciudad.

Con el despliegue, que cuenta con la participación de más de 100 uniformados de diferentes especialidades, las autoridades realizan actividades de inspección, verificación y control en establecimientos y vendedores informales.

Además, con los escuadrones anti-pólvora, se harán actividades de registro y verificación durante toda la temporada de fin de año en los puntos identificados donde podría presentarse venta ilegal de material pirotécnico.



