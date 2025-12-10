La seguridad penitenciaria en Antioquia está en el ojo del huracán tras la reciente fuga de un peligroso condenado de la Cárcel de Itagüí, un hecho que la concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, calificó como una grave crisis de seguridad y un acto de negligencia institucional.

El recluso evadido fue identificado como Darío Arcadio Zapata, alias "El Zorro" o "El Flaco", un exguerrillero capturado en 2016 que cumplía una pena de más de 30 años por secuestro extorsivo, extorsión, desplazamiento forzado y concierto para delinquir.

La concejal Carrasquilla, basándose en fuentes internas del penal, advirtió que la fuga, ocurrida el pasado 8 de diciembre, se dio en un ambiente de “relajación extrema de los controles”.

Fuente: alerta paisa