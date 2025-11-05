Existe preocupación entre conductores y comerciantes de la Avenida Oriental de Medellín, luego de que un video se hiciera viral, mostrando el audaz hurto de un retrovisor por parte de un habitante de calle a un vehículo que se encontraba detenido en un semáforo en rojo.

El clip, grabado por otro conductor, capta el momento exacto en que el hombre se acerca al carro y, sin mediar palabra, arranca de un solo tirón el espejo lateral del automotor.

Lea también: Contraloría reitera riesgo de racionamiento de energía y gas en Colombia

Comerciantes y residentes de la zona han manifestado su inquietud, señalando que estas personas en situación de calle realizarían varios hurtos al día en la Avenida Oriental.

Se presume que el objetivo principal de estos robos es la obtención de dinero rápido para el consumo de estupefacientes. Según las denuncias, los elementos hurtados, como los retrovisores, son llevados a puntos de compra y venta ilegal o a prendarías donde se comercializan rápidamente por una suma de dinero.

Más información: ¿Por qué el agua se ve diferente? El Acueducto de Bogotá responde

Este fenómeno no es aislado; reportes anteriores ya habían advertido sobre el hurto de estas piezas en semáforos de importantes vías como San Juan y la Oriental, con ventas por montos mínimos.

La situación se torna más crítica al recordar episodios anteriores de violencia en otros puntos de Medellín, donde habitantes en situación de calle han protagonizado agresiones graves. En el pasado, se han reportado casos donde estos individuos arrojaban piedras a conductores, incluso provocando personas heridas y, lamentablemente, muertes, lo que ha generado un clima de temor e inseguridad en las vías.

Fuente: Alerta Paisa