En un contundente golpe al tráfico ilegal de pirotecnia, las autoridades de Medellín lograron incautar cerca de una tonelada de pólvora durante operativos especiales realizados en medio de la tradicional "Alborada".

Los operativos se desplegaron en varios puntos de la ciudad, concentrándose principalmente en las comunas donde se habían identificado focos de venta y almacenamiento.

Las autoridades anunciaron que, con un refuerzo de 1.200 policías, se mantendrán los operativos de control durante toda la temporada navideña para contrarrestar la distribución y quema de elementos detonantes, buscando reducir la alarmante cifra de lesionados.

Lamentablemente, el inicio de diciembre dejó un saldo de siete personas quemadas. Las autoridades indicaron que tres de los lesionados tuvieron que ser hospitalizados debido a la gravedad de sus heridas.

Las personas que manipulen o quemen pólvora delante de niños podrían ser multadas con un millón 200 mil pesos.

A estas sanciones se suma la posible apertura de investigaciones por protección de menores, en las que pueden intervenir el ICBF, la Comisaría de Familia e incluso la Fiscalía General de la Nación.

