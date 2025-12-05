Este fin de semana Bogotá entra oficialmente en modo navideño para celebrar uno de los momentos más esperados del año previo a Navidad: el tradicional Día de las Velitas.

Miles de familias ya se preparan para encender sus luces, reunirse en comunidad y mantener viva una costumbre que, por décadas, ha marcado el comienzo de las fiestas decembrinas en Colombia.

Y, como es habitual, la capital se llena de planes para todos los gustos: recorridos luminosos, actividades culturales, conciertos y espacios ideales para disfrutar en familia. Aquí te contamos algunos de los imperdibles.

Magia Natural en el Jardín Botánico

Una de las opciones más llamativas para esta temporada es el festival Magia Natural en el Jardín Botánico, que este año regresa con una propuesta completamente renovada. Se trata de un recorrido nocturno que combina naturaleza, tecnología, creatividad y cultura para crear una experiencia sensorial única.

El alumbrado estará abierto del 7 al 23 de diciembre, entre las 5:00 p.m. y las 8:00 p.m., con una inauguración especial el 6 de diciembre, víspera del Día de las Velitas. La entrada es gratuita para niños de 0 a 5 años; los menores de 6 a 12 años pagarán $6.300, y los visitantes de 13 años en adelante, $10.000. La boletería se venderá en taquilla hasta las 7:00 p.m. El ingreso será únicamente por la entrada principal de la calle 63 y no incluye acceso al Tropicario.

El Tren de la Sabana: un paseo clásico

Para quienes prefieren un plan fuera de la ciudad sin alejarse demasiado, el Tren de la Sabana sigue siendo una de las alternativas favoritas. Ideal para fines de semana o festivos, este recorrido conecta a Bogotá con Zipaquirá en un viaje que permite disfrutar del paisaje, tomar fotos y aprovechar el día al máximo.

Los viajes se realizan los sábados, domingos y días festivos. Las salidas son desde el costado occidental del Centro Comercial Gran Estación a las 8:45 a.m. y desde la Estación Usaquén a las 9:15 a.m. La llegada a Zipaquirá se estima a las 10:45 a.m., con regreso a las 3:15 p.m. El recorrido completo dura cerca de ocho horas y media.