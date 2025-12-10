Policía confirma que granada que explotó en Antioquia, causando la muerte de dos personas, sería trasladada hacia Bogotá

La Policía Nacional confirmó que el artefacto que explotó dentro de un vehículo, a unos 200 metros del peaje de la autopista Medellín–Bogotá, en jurisdicción de Copacabana, se trató de una granada. La detonación dejó como saldo la muerte de dos hombres, quienes portaban y manipulaban la carga explosiva.

El coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía en Antioquia, explicó que el vehículo había sido detenido minutos antes en un puesto de control durante una señal de pare realizada por los uniformados. En ese momento se produjo la explosión, que también dejó a dos policías heridos, quienes fueron trasladados a centros asistenciales.

Fuente: Sistema Integrado de Información