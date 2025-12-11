Por una Navidad sin Hambre: ¿Cómo donar y ayudar a los niños en Colombia?

Mientras diciembre llena las calles de luces, villancicos y ofertas navideñas, millones de niños en Colombia viven un diciembre distinto: sin suficiente alimento en la mesa, con familias luchando por llegar a fin de mes y con la celebración convertida en un lujo lejano. La alegría de las fiestas choca con la dura realidad de quienes enfrentan el hambre en silencio.

En Colombia, 19,2 millones de personas no tienen acceso a una dieta suficiente y nutritiva. Esta cifra convierte la Navidad en un momento difícil para miles de familias, especialmente aquellas con niños menores de cinco años, donde uno de cada tres hogares sufre desnutrición crónica, afectando su aprendizaje, salud y oportunidades futuras.

Solo en lo que va del 2025, 136 niños han muerto por causas asociadas a la falta de alimentos, una estadística que evidencia la urgencia de actuar.

Frente a esta situación, RCN Radio, RCN Televisión y el Diario La República se unieron a la Red de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) para impulsar la campaña 'Por una Navidad sin Hambre', un llamado a la solidaridad que busca movilizar a todos los colombianos y garantizar que ninguna familia pase hambre durante las fiestas.

Lea también: Corte Constitucional alerta sobre riesgo de pandemia en cárceles de Antioquia y Santander