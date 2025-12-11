La Corte Constitucional ordenó la adopción de medidas sanitarias urgentes en los centros de detención transitoria de Medellín y su área metropolitana y en todo el departamento de Antioquia, ante el riesgo de propagación de enfermedades infectocontagiosas como la tuberculosis.

Le puede interesar: Cierres viales por la ciclovía nocturna en Bogotá 2025 y recomendaciones para asistir

La Veeduría Ciudadana al Sistema Penitenciario advirtió ante la alta corte que la situación podría “desencadenar contagios masivos e incluso transformarse en una epidemia regional con riesgo de pandemia”.

La Sala Especial de Seguimiento de la Corte tomó esta decisión tras recibir denuncias sobre el hacinamiento en las estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) del Valle de Aburrá.

Entre los hallazgos más relevantes presentados por la Defensoría del Pueblo se encontró: ausencia de agua potable, deterioro de las instalaciones sanitarias, acumulación de residuos sin protocolos de limpieza adecuados, falta de atención médica permanente y carencia de medicamentos esenciales.

En paralelo, la Secretaría de Salud de Medellín confirmó un brote de tuberculosis en la cárcel El Pedregal, donde diez mujeres fueron diagnosticadas, poniendo en riesgo a otras 180 internas. La Corte concluyó que estas condiciones vulneran la dignidad humana y generan un ambiente propicio para la propagación de enfermedades que afectan tanto a los detenidos como al personal de custodia.

Le puede interesar: Incautan 215 kilos de pólvora que eran transportados como encomienda en Antioquia

La Veeduría señaló que se han realizado traslados de personas privadas de la libertad desde estaciones de policía hacia establecimientos del INPEC sin aplicar protocolos de aislamiento, diagnóstico ni tratamiento médico especializado. Este manejo inadecuado agrava el riesgo de contagio masivo.

La orden de intervención urgente de la Corte Constitucional se extiende también al departamento de Santander, donde el defensor de derechos carcelarios alertó sobre la situación crítica en la Cárcel Modelo de Bucaramanga, que registra un índice de hacinamiento del 77,9% (albergando a 2.219 internos en un cupo de 1.247). En dicha cárcel se reportó un brote de tuberculosis que afectó a más de 100 internos en febrero de 2025.

Así las cosas, la alta corte ordenó a las alcaldías de Medellín y Bucaramanga, en coordinación con el INPEC y la USPEC, adoptar medidas inmediatas para garantizar las condiciones mínimas de salubridad en los centros de detención transitoria.