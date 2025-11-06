Postobón recibió el reconocimiento 'Inspiradores EAFIT 2025', en la categoría de Sostenibilidad y Cambio Climático por su programa de movilidad sostenible, una iniciativa que según la organización responsable del galardón, impulsa la transformación del transporte de carga hacia modelos más eficientes y alineados con los principios de descarbonización.

El premio entregado por la Universidad EAFIT, destacó acciones que contribuyen al desarrollo sostenible y a la mejora de las dinámicas sociales a través de la innovación.

El anuncio se hizo en Medellín durante la cuarta edición del reconocimiento, celebrada en el marco del aniversario número 65 de esta institución académica. En total, 157 empresas y 181 personas fueron postuladas y evaluadas por un jurado con trayectoria en liderazgo, impacto social y transformación organizacional, cuyo proceso fue acompañado por Ernst & Young para garantizar transparencia y rigor técnico.

La distinción otorgada a Postobón se dio tras su participación junto a otras organizaciones nacionales. El jurado de la categoría, compuesto por representantes del sector empresarial y de instituciones privadas, destacó la articulación entre innovación tecnológica, eficiencia operativa y gestión del talento dentro del programa de movilidad sostenible de la compañía, además de la integración de analítica avanzada y digitalización logística para fortalecer los procesos de transporte.

El programa “Innovación para la Movilidad Sostenible”, desarrollado por la empresa desde 2021, ha impulsado distintas líneas de acción. La iniciativa contempla la modernización y electrificación del parque automotor, la reducción de emisiones, la optimización del uso de combustibles y la creación de proyectos en conjunto con instituciones académicas, todo bajo criterios de sostenibilidad y metas basadas en la ciencia.

En 2024, las inversiones de Postobón y sus aliados estratégicos superaron los 76.000 millones de pesos. Con estos recursos, la empresa incrementó la eficiencia de su flota, alcanzó un 92% de vehículos con tecnologías de bajas o nulas emisiones e introdujo pilotos de tractocamiones con sistemas de hidrógeno, que registraron mejoras tanto en rendimiento como en reducción de gases contaminantes.

Entre los avances operativos, la compañía también incorporó el primer tractocamión eléctrico de máxima carga en el país. Este vehículo, con autonomía de 120 kilómetros, permitió evitar el consumo de 2.300 galones de diésel en su primer año de funcionamiento, de acuerdo con los datos reportados en el documento suministrado.

El programa incluye además iniciativas de capacitación y cambios en los hábitos de conducción. Durante el último año, estas acciones permitieron mejorar en 1% el rendimiento del consumo de combustible, al tiempo que contribuyeron a reducciones del 9,8% en las emisiones del transporte primario y del 5,3% en el transporte secundario, respecto a los registros de 2023.

Otra línea destacada es la innovación abierta. Estudiantes de diversas disciplinas participaron en el desarrollo de un prototipo de vehículo electroasistido para la distribución de última milla, diseñado para transportar hasta 500 kilos de carga, con el objetivo de explorar nuevas tecnologías aplicables a la logística urbana.

La compañía considera el reconocimiento como un impulso para mantener sus esfuerzos en este campo. Los responsables del programa aseguran que la movilidad sostenible se ha convertido en un eje estratégico dentro de la operación logística y un componente central de las metas ambientales de la organización. Postobón es una compañía de la Organización Ardila Lülle (OAL), propietaria de La FM de RCN Radio.

