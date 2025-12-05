Este viernes, 5 de diciembre, se terminó la espera para conocer cómo se dividirían los bombos y, finalmente, los grupos del Mundial 2026.

Fue una jornada cargada de expectativas, emociones y definiciones que apuntan a que el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá será uno de los más grandes y comentados de la historia.

La Copa del Mundo 2026 será histórica por varias razones. Por primera vez, 48 selecciones participarán en el campeonato, un cambio que obligó a la FIFA a modificar el formato tradicional de competencia y también la manera de realizar el sorteo.

Ahora los equipos estarán organizados en 12 grupos de cuatro selecciones, un esquema que multiplica las posibilidades de clasificación, amplía el número de cruces y extiende significativamente el calendario del torneo.

Para definir las zonas, la FIFA utilizó su sistema habitual de bombos, en el que las selecciones se agrupan según su posición en el ranking y otros criterios deportivos.

De ese proceso salió la conformación oficial de los grupos, en los que ya se anticipan duelos imperdibles, reencuentros históricos y varias sorpresas.

