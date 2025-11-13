Un ataque con drones contra la estación de Policía del municipio de El Peñol, en el departamento de Nariño, se registró en las últimas horas, dejando como saldo un uniformado herido y generando temor entre los habitantes de esta zona del sur del país.

De acuerdo con las primeras informaciones, los artefactos explosivos fueron lanzados desde drones, impactando en inmediaciones de la estación, lo que provocó daños en algunas estructuras y afectó a un policía que se encontraba de turno en el lugar.

El uniformado fue trasladado a un centro asistencial, donde recibe atención médica y se encuentra fuera de peligro.

Las autoridades locales indicaron que este hostigamiento habría sido ejecutado por integrantes de grupos armados ilegales que operan en la región, presuntamente como una reacción al anuncio del presidente Gustavo Petro sobre el inicio de operaciones militares contra las disidencias de las Farc. del país.

