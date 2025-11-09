Los perros de vigilancia se han convertido en el centro de atención nacional, y no precisamente por su admirable labor, sino por la creciente polémica que rodea las condiciones en las que muchos de ellos viven y trabajan.

En los últimos meses, se han conocido denuncias por presunto maltrato, jornadas excesivas y situaciones precarias que han despertado la indignación ciudadana y encendido las alarmas sobre el trato que reciben estos animales, que durante años han sido piezas clave en la seguridad del país.

Ante esta realidad, el panorama empieza a cambiar. Este 2025 entró en vigor la llamada Ley Lorenzo (Ley 2454 de 2025), una normativa que promete poner fin a los abusos y garantizar el bienestar de los perros que hacen parte de los servicios de seguridad privada.

RCN Radio conversó con José Alexander Estepa Becerra, coordinador de Investigaciones de la Especialización en Bienestar Animal y Etología de UNIAGRARIA, quien explicó los principales alcances de esta ley y su impacto tanto en las empresas de seguridad como en los propios animales.

Lea también: Bogotá vive el PyBAFest 2025: adopciones, ferias y diversión para toda la familia

Freepik