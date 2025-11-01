Al Parque el Country llega el #PyBAFest 2025, un evento que busca reunir a las familias bogotanas en torno al bienestar animal. La cita será el 1 y 2 de noviembre, desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., en una jornada organizada por el Cluster PyBA de la Cámara de Comercio de Bogotá junto al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).

“Este fin de semana, primero y dos de noviembre, en el parque el Country de Bogotá, vamos a tener por primera vez el Piva Fest, un festival organizado de la mano del cluster animalista de la cámara de comercio de Bogotá y el instituto distrital de protección y bienestar animal de la alcaldía de Bogotá, con el IDRD”, expresó Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA.

Durante dos días, los asistentes podrán participar en actividades recreativas, culturales y educativas diseñadas para fortalecer la convivencia responsable con los animales de compañía y promover su protección.

Una de las principales atracciones será la gran jornada de adopción, donde perros y gatos rescatados del abandono o el maltrato esperarán encontrar un nuevo hogar lleno de afecto y cuidado.

El festival también contará con la Feria de Emprendimientos de la Red de Aliados del IDPYBA, integrada por colectivos animalistas y negocios locales que trabajan en favor del bienestar animal. Cada compra realizada en esta feria apoyará directamente la labor de quienes dedican su tiempo y esfuerzo a proteger a los animales más vulnerables.

Además, el evento ofrecerá talleres, charlas y actividades pedagógicas para toda la familia, enfocadas en promover el respeto hacia todos los seres vivos y fomentar la cultura ciudadana en torno al cuidado responsable de los animales en la capital.

Como complemento, el IDPYBA también participará en la jornada “Un día Guau 2025”, una iniciativa impulsada por Germina, Responder y Colsubsidio, que se llevará a cabo el domingo 2 de noviembre en el Parque Piso Blanco (Carrera 113 #83A–14). Esta actividad ofrecerá consultas veterinarias gratuitas para familias de los estratos 1, 2 y 3, además de charlas educativas, espacios de adopción y una muestra de productos de la Red de Aliados.

A través de estas acciones, el IDPYBA invita a los ciudadanos a unirse a la causa del amor sin condiciones: adoptar, cuidar y proteger es la mejor forma de transformar vidas.

