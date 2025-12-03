Tenga en cuenta: Consejos para viajar en diciembre desde El Dorado

El Aeropuerto Internacional El Dorado de B0gotá anunció una serie de recomendaciones para los viajeros durante la temporada decembrina, uno de los periodos con mayor flujo aéreo en Colombia.

La terminal aérea destaca que durante estas semanas se espera un aumento significativo de pasajeros nacionales e internacionales, incluidos menores, adultos mayores y usuarios que viajan con mascotas.

El objetivo es orientar a quienes transiten por la terminal para facilitar su tránsito y minimizar contratiempos en los procesos previos al abordaje.

Entre las indicaciones principales, el aeropuerto recomienda llegar con tres horas de anticipación para vuelos internacionales y con dos horas para nacionales. Se recuerda que en la Terminal 1 las salidas internacionales operan por los muelles A y B, mientras que las rutas nacionales se ubican en C y D.

En la Terminal 2 (antiguo Puente Aéreo), destinada para vuelos domésticos, los embarques se realizan en los muelles H y G. Estas medidas buscan evitar retrasos y congestiones en puntos de control y registro.

Para agilizar el paso por Migración, se sugiere que los pasajeros colombianos mayores de 12 años que viajen al exterior realicen el registro Biomig. Este trámite puede adelantarse presentando el pasaporte ante el oficial migratorio en el punto habilitado en la Terminal 1.

En el caso de turistas extranjeros, el proceso consiste en presentar únicamente su pasaporte. El sistema pretende reducir tiempos de espera en temporadas de alta demanda.

El Dorado recordó que los viajeros pueden apoyarse en la asistente virtual 'Dora' a través de WhatsApp (+57 322 822 0300), herramienta que entrega información en tiempo real sobre vuelos y orientación dentro del aeropuerto.

Además, se recomienda el uso de máquinas de Check-in y Self Bag Drop Off para agilizar el registro y la entrega de equipaje sin necesidad de filas extensas en los mostradores.

